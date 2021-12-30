Коли “Омікрон”-хвиля накриє Україну — прогноз РНБО

https://racurs.ua/ua/n165146-koly-omikron-hvylya-nakryie-ukrayinu-prognoz-rnbo.html

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Коли хвиля штаму «Омікрон» накриє Україну, розповів 30 грудня під час брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

По «Омікрону» — не змінюємо прогнозів. Хвиля прийде в лютому місяці. 80% випадків (виявлених з «Омікроном» — ред.) — це люди, які перебували за кордоном, — зазначив Данілов за підсумками засідання РНБО у четвер.

Також він нагадав, що запобігти поширенню коронавірусної інфекції можна завдяки вакцинації. За його словами, президент Володимир Зеленський ставив перед очільником Міністерства охорони здоров’я Віктором Ляшком завдання забезпечити виконання чіткого плану вакцинації населення.

Ми заслухали доповідь міністра охорони здоров’я щодо поширення варіанту «Омікрон» на території нашої країни. Президент мав дуже багато питань щодо вакцинації. За нашими прогнозами, в лютому можемо мати «Омікрон» в себе в доволі великих обсягах, — вказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 30 грудня у Житомирській області виявили два випадки інфікування «Омікроном». Тепер в Україні вісім підтверджених випадків «Омікрону». Загалом новий штам коронавірусу виявили у: