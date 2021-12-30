Когда «Омикрон»-волна накроет Украину - прогноз СНБО

https://racurs.ua/n165146-kogda-omikron-volna-nakroet-ukrainu-prognoz-snbo.html

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Когда волна штамма «Омикрон» накроет Украину, рассказал 30 декабря на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По «Омикрону» — не меняем прогнозов. Волна придет в феврале. 80% случаев (выявленных с «Омикроном» — ред.) — это люди, которые находились за границей, — отметил Данилов по итогам заседания СНБО в четверг.

Также он напомнил, что предотвратить распространение коронавирусной инфекции можно благодаря вакцинации. По его словам, президент Владимир Зеленский ставил перед главой Министерства здравоохранения Виктором Ляшко задачу обеспечить выполнение четкого плана вакцинации населения.

Мы заслушали доклад министра здравоохранения о распространении варианта «Омикрон» на территории нашей страны. У президента было очень много вопросов о вакцинации. По нашим прогнозам, в феврале можем иметь «Омикрон» у себя в достаточно больших объемах, — указал секретарь СНБО.

Напомним, 30 декабря в Житомирской области выявили два случая инфицирования «Омикроном». Теперь в Украине восемь подтвержденных случаев «Омикрона». В целом новый штамм коронавируса был обнаружен в: