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Ракурс
На Чернігівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 осіб

ДТП з 11 пораненими — на слизькій дорозі біля Ніжина зіткнулися Toyota та автобус

10 січ 2022, 09:23
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У Чернігівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 11 осіб, серед яких і одна дитина.

Toyota RAV4 влетіла у мікроавтобус Renault Master. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що 9 січня о 21.30 поблизу села Городище Ніжинського району на автошляху М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса постраждало 11 осіб, серед них буда 11 річна дитина.

На Чернігівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 осіб, фото - ДСНС

На Чернігівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 осіб, фото - ДСНС

У результаті зіткнення водіїв транспортних засобів затисло деформованими конструкціями понівечених автівок. Рятувальники за допомогою гідравлічного спецінструменту деблокували обох водіїв та передали медпрацівникам.

На Чернігівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 осіб, фото - ДСНС

Постраждалих відвезли до лікарень Бахмача та Ніжина.

Синоптики прогнозували у ці дні по всій території країни ожеледицю.


Джерело: Ракурс


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