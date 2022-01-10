На Чернігівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 осіб

https://racurs.ua/ua/n165467-dtp-z-11-poranenymy-na-slyzkiy-dorozi-bilya-nijyna-zitknulysya-toyota-ta-avtobus.html

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У Чернігівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 11 осіб, серед яких і одна дитина.

Toyota RAV4 влетіла у мікроавтобус Renault Master. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що 9 січня о 21.30 поблизу села Городище Ніжинського району на автошляху М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса постраждало 11 осіб, серед них буда 11 річна дитина.