На Чернігівщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком, постраждали 11 осіб

ДТП з 11 пораненими — на слизькій дорозі біля Ніжина зіткнулися Toyota та автобусhttps://racurs.ua/ua/n165467-dtp-z-11-poranenymy-na-slyzkiy-dorozi-bilya-nijyna-zitknulysya-toyota-ta-avtobus.htmlРакурс
У Чернігівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 11 осіб, серед яких і одна дитина.
Toyota RAV4 влетіла у мікроавтобус Renault Master. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що 9 січня о 21.30 поблизу села Городище Ніжинського району на автошляху М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса постраждало 11 осіб, серед них буда 11 річна дитина.
У результаті зіткнення водіїв транспортних засобів затисло деформованими конструкціями понівечених автівок. Рятувальники за допомогою гідравлічного спецінструменту деблокували обох водіїв та передали медпрацівникам.
Постраждалих відвезли до лікарень Бахмача та Ніжина.
Синоптики прогнозували у ці дні по всій території країни ожеледицю.