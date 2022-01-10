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ДТП с 11 пострадавшими — на скользкой дороге возле Нежина столкнулись Toyota и автобус, фото - ГСЧС

ДТП с 11 пострадавшими — на скользкой дороге возле Нежина столкнулись Toyota и автобус

10 янв 2022, 09:23
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В Черниговской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 11 человек, среди которых и один ребенок.

Toyota RAV4 влетела в микроавтобус Renault Master. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что 9 января в 21.30 вблизи села Городище Нежинского района на автодороге М-02 Кипти — Глухов — Бачевск в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, среди них был 11 летний ребенок.

На Черниговщине микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, фото - ГСЧС

На Черниговщине микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, фото - ГСЧС

В результате столкновения водителей транспортных средств зажало деформированными конструкциями разбитых автомобилей. Спасатели с помощью гидравлического специнструмента деблокировали обоих водителей и передали медработникам.

На Черниговщине микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, фото - ГСЧС

Пострадавших отвезли в больницы Бахмача и Нежина.


Синоптики прогнозировали в эти дни по всей территории страны гололедицу.

На Черниговщине микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 11 человек, фото - ГСЧС

Источник: Ракурс


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