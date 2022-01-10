ДТП с 11 пострадавшими — на скользкой дороге возле Нежина столкнулись Toyota и автобус, фото - ГСЧС

https://racurs.ua/n165467-dtp-s-11-postradavshimi-na-skolzkoy-doroge-vozle-nejina-stolknulis-toyota-i-avtobus.html

Ракурс

В Черниговской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 11 человек, среди которых и один ребенок.

Toyota RAV4 влетела в микроавтобус Renault Master. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что 9 января в 21.30 вблизи села Городище Нежинского района на автодороге М-02 Кипти — Глухов — Бачевск в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, среди них был 11 летний ребенок.

В результате столкновения водителей транспортных средств зажало деформированными конструкциями разбитых автомобилей. Спасатели с помощью гидравлического специнструмента деблокировали обоих водителей и передали медработникам.

Пострадавших отвезли в больницы Бахмача и Нежина.

Синоптики прогнозировали в эти дни по всей территории страны гололедицу.