Почти 2 тыс. новых COVID-случаев обнаружили в Украине за сутки. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n165466-pochti-2-tys-novyh-covid-sluchaev-obnarujili-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что за 9 января болезнью заразились 1 тыс. 969 человек.

Среди новых больных 94 ребенка и 41 медицинский работник. Госпитализировать вчера пришлось 1 тыс. 64 человек, а 86 больных скончались. Выздоровели от ковида 3 тыс. 517 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За все время пандемии в Украине заболели уже 3 млн 704 тыс. 442 лица, но выздоровели уже 3 млн 514 тыс. 786 лица. Медики зафиксировали 97 тыс. 325 смертей от ковида.

Вчера от COVID-19 вакцинировались 20 тыс. 376 человек. А с начала вакцинальной кампании привито 14 млн 813 тыс. 186 человек. Полностью вакцинированы уже 13 млн 980 тыс. 473 украинцев. Дополнительную дозу получили 6 тыс. 224 украинца, а бустерную дозу — 20 тыс. 462 человек.

Напомним, 9 января в Минздраве заявили, что в Херсонской области ухудшилась эпидемическая ситуация, теперь регион соответствует показателям «оранжевой» зоны. Показатель динамики уровня госпитализаций составляет 78,6% при максимально допустимом значении 50%.