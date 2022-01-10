Майже 2 тис. нових COVID-випадків виявили в Україні за добу. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n165466-mayje-2-tys-novyh-covid-vypadkiv-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu.html

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що за 9 січня хворобою заразилися 1 тис. 969 осіб.

Серед нових хворих 94 дитини та 41 медичний працівник. Госпіталізувати вчора довелося 1 тис. 64 осіб, а 86 хворих померли. Одужали від ковіду 3 тис. 517 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіли вже 3 млн 704 тис. 442 особи, але одужали вже 3 млн 514 тис. 786 особи. Медики зафіксували 97 тис. 325 смертей від ковіду.

Вчора від COVID-19 вакцинуватися 20 тис. 376 людей. А від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 813 тис. 186 осіб. Повністю вакциновані вже 13 млн 980 тис. 473 українців. Додаткову дозу отримали 6 тис. 224 українці, а бустерну дозу — 20 тис. 462 осіб.

Нагадаємо, 9 січня в МОЗ заявили, що в Херсонській області погіршилася епідемічна ситуація, тепер регіон відповідає показникам «помаранчевої» зони. Показник динаміки рівня госпіталізацій становить 78,6% за максимально допустимого значення 50%.