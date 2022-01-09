В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165451-shtam-omikron-pro-osoblyvist-novoyi-hvyli-covid-19-rozpovila-golubovska.html

Ракурс

Хвиля захворюваності на COVID-19, спровокована штамом «Омікрон», має певні відмінності від випадків поширення попередніх варіантів цього захворювання.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила інфекціоніст Ольга Голубовська.

Медик зазначає, що інші варіанти вірусу зазвичай повністю витісняли попередників і спостерігався спад захворюваності буквально до поодиноких випадків з подальшим його сплеском.

Проте «омікронова» хвиля нашарувалася на ще не повністю витіснений варіант «Дельта».

Тобто, ці два збудники зараз циркулюють одночасно, викликаючи ВЖЕ підвищення рівня захворюваності та госпіталізацій, — зазначила Голубовська.

За її словами, наразі відбувається накопичення вірусу в популяції, більшість із членів якої є вже імунними, і, виходячи із закономірностей епідеміологічного процесу, після адаптації збудника до нових умов спостерігатиметься надзвичайно різке піднесення захворюваності, як це відбувається в інших країнах.

Голубовська також наголошує, що хоча варіант «омікрон» протікає з меншою кількістю важких та критичних випадків, ці показники стосуються популяції загалом — на індивідуальному рівні не потрібно забувати наявні рекомендації щодо боротьби із захворюванням, такі як раннє лікування та застосування противірусної терапії.

Бо кожній конкретній людині, яка має важку форму COVID-19, зовсім не цікаво, що в цілому таких тяжких випадків стало менше, — зазначає вона.

Крім того, наголошує Голубовська, потрібно знову готувати госпітальні бази та намагатися госпіталізувати групи ризику до настання дихальної недостатності для введення противірусних препаратів, що дозволить знизити загальні показники летальності.

Дуже важливо — якщо людина вже захворіла, будучи повністю вакцинованою, до неї повинен бути такий самий підхід до ведення, як до будь-якої іншої людини. Не сподівайтеся, що ви захищені, не затягуйте час, вчасно звертайтеся до лікаря, — наголошує Голубовська.

Нагадаємо, у ВООЗ занепокоєні ставленням до «Омікрону» і наголошують, що цей варіант COVID-19 не належить до категорії «м'яких».