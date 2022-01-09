Штамм «Омикрон» — об особенности новой волны COVID-19 рассказала Голубовскаяhttps://racurs.ua/n165451-shtamm-omikron-ob-osobennosti-novoy-volny-covid-19-rasskazala-golubovskaya.htmlРакурс
Волна заболеваемости COVID-19, спровоцированная штаммом «Омикрон», имеет определенные отличия от случаев распространения предыдущих вариантов этого заболевания.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила инфекционист Ольга Голубовская.
Медик отмечает, что другие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшественников и наблюдался спад заболеваемости до единичных случаев с последующим его всплеском.
Однако «омикроновая» волна наслоилась на еще не полностью вытесненный вариант «Дельта».
То есть, эти два возбудителя сейчас циркулируют одновременно, вызывая УЖЕ повышение уровня заболеваемости и госпитализаций, — отметила Голубовская.
По ее словам, сейчас происходит накопление вируса в популяции, большинство из членов которой уже иммунны, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям будет наблюдаться чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах.
Голубовская также подчеркивает, что хотя вариант «омикрон» протекает с меньшим количеством тяжелых и критических случаев, эти показатели касаются популяции в целом — на индивидуальном уровне не нужно забывать о рекомендациях по борьбе с заболеванием, такими как раннее лечение и применение противовирусной терапии.
Ведь каждому конкретному человеку, имеющему тяжелую форму COVID-19, совсем не интересно, что в целом таких тяжких случаев стало меньше, — отмечает она.
Кроме того, подчеркивает Голубовская, нужно снова готовить госпитальные базы и пытаться госпитализировать группы риска до наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусных препаратов, что позволит снизить общие показатели летальности.
Очень важно — если человек уже заболел, будучи полностью вакцинированным, к нему должен быть точно такой же подход к ведению, как любому другому человеку. Не надейтесь на то, что вы защищены, не затягивайте время, вовремя обращайтесь к врачу, — подчеркивает Голубовская.
Напомним, в ВОЗ обеспокоены отношением к «Омикрону» и подчеркивают, что этот вариант COVID-19 не относится к категории «мягких».