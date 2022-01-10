Собаки могут интуитивно понимать законы физики

Собака. Фото: istock

https://racurs.ua/n165471-sobaki-mogut-intuitivno-ponimat-zakony-fiziki.html

Ракурс

Собаки оказались способны понимать простые физические закономерности на интуитивном уровне.

К такому выводу пришли ученые из Венского университета, сообщает Biology Letters.

Они выбрали четырнадцать псов, которых учили сидеть в одной позе, положив голову на специальную подушку. В этой позе исследователям было удобно следить за зрачками собак, которые свидетельствовали об их эмоциях. Затем перед собаками ставили экран, а на экране показывали видео, на котором два шарика катились навстречу друг другу. Шарики сталкивались, и тогда один останавливался, а второй откатывался назад.

После того как собаки насмотрелись на сталкивающиеся шарики, им показывали второе видео, на котором первый шарик останавливался до того, как встречался со вторым, а второй безо всякого столкновения вдруг начинал катиться обратно. Собак это удивляло. Так, они смотрели на неправильные шарики дольше обычного, а также у них расширялись зрачки. И долгий взгляд, и расширенные зрачки считаются признаками удивления. Эти же признаки используют тогда, когда изучают психологию маленьких детей или взрослых, когда хотят узнать какие-то бессознательные реакции.

Поэтому авторы установили, что собаки способны отличить правильную физику от неправильной.

Напомним, ранее мы сообщали, что новое исследование показало, что собаки способны отличать родной язык хозяина от иностранных языков. Это первое исследование, обнаружившее такую способность у любого животного, кроме человека.

Источник: Biology Letters