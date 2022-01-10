https://racurs.ua/n165474-pritula-idet-na-vybory-kakoe-nazvanie-vyberut-dlya-partii.html

Ракурс

Сергей Притула, бывший кандидат в мэры Киева от партии «Голос» и телеведущий, планирует создать свою партию уже в 2022 году.

Он станет ее руководителем. Об этом он рассказал в интервью для «Радио Свобода».

По его словам, сейчас сама партия находится в «несколько виртуальном состоянии», и уже в 2022 году политсила будет входить в режим субъектности и регистрации. В то же время название этой политсилы не будет именным, как «Разумная политика» или, например, «При Притуле»

Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно из-за возможности каких-то манипуляций затем на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то со стороны будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова «Притула», ни «возле Притулы» не будет, — пообещал он.

Притула также рассказал, что сейчас происходит развитие его партийной структуры.

Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Притула, который в 2020 году баллотировался в меры Киева от партии «Голос», объявил о создании собственной политической партии.

Источник: Радио Свобода