Forbes посчитал потери миллиардеров из-за протестов в Казахстане. Фото: BBC

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Ракурс

Массовые протесты в Казахстане привели к тому, что местные миллиардеры стали беднее.

Четыре казахстанских миллиардера, включая дочь и зятя бывшего президента Нурсултана Назарбаева, потеряли 3 млрд долл. Наибольшие убытки были нанесены Казахстанской платежной и финтех-компании Kaspi Bank. За два дня акции этой компании упали на 30%. Это привело к тому, что состояние крупнейшего акционера компании миллиардера Вячеслава Кима сократилось с 5,7 млрд долл. до 4,2 млрд долл. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

Также стал беднее уроженец Грузии и генеральный директор Kaspi Михаил Ломтадзе. Миллиардер потерял 1,4 млрд долл. — с 4 января его капитал упал с 5,2 млрд долл. до 3,8 млрд 6 января.

Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев потеряли всего 200 млн долл., потому что стоимость их доли в зарегистрированном в Лондоне АО «Народный банк Казахстана» упала на 16%. По информации СМИ, состояние каждого из родственников бывшего президента составляет 3,1 млрд долл.

Как известно, Kaspi. kz — крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Приложением пользуется 8,5 млн граждан. С 2020 года Kaspi. kz котируется на Лондонской фондовой бирже.

Между тем издание The Sunday Telegraph пишет, что дочь Назарбаева вывела из Казахстана 300 млн долл. и купила несколько домов и самолет. Отмечается, что в 2006 году Алия Назарбаева якобы приобрела особняк в Лондоне, намереваясь получить британское гражданство. Также она купила недвижимость в Дубае и самолет повышенной комфортности Bombardier Challenger.

Напомним, что со 2 января в Казахстане проходят массовые протесты, которые вспыхнули в связи с двукратным повышением цен на сжиженный газ. До 6 января протестные настроения охватили почти всю страну. Впоследствии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

Источники: Forbes, The Sunday Telegraph