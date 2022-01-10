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Ракурс
Фото «хижины», обнаруженной луноходом «Юйту-2», источник: CNSA

«Таинственная хижина» на Луне — ученые установили, что это такое (ФОТО)

10 янв 2022, 16:01
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Китайский луноход «Юйту-2» при исследовании кратера фон Кармана, расположенного на обратной от Земли стороны Луны, несколько недель назад сделал фото загадочного объекта кубической формы, похожего на хижину или, как его стали называть в соцсетях, «лунный дворец» или «триумфальную арку пришельцев».

Теперь зонд наконец-то подъехал достаточно близко, чтобы установить, чем этот загадочный объект является, сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA).

Фото «хижины», обнаруженной луноходом «Юйту-2», источник: CNSA

Оказалось, что этот объект — это обычный камень даже не кубической формы. Его очертания исследователи сравнили с «кроликом, который собирается есть».

Фото «хижины», обнаруженной луноходом «Юйту-2», источник: CNSA

Отмечается, что быстро добраться до «хижины» луноходу мешали сложные формы рельефа природного спутника Земли, в том числе большое углубление на поверхности, которое аппарату пришлось преодолевать по сложному маршруту по несколько метров в день.


Схема маршрута лунохода «Юйту-2», источник: CNSA

Теперь «Юйту-2» продолжит свою работу по спланированному предварительно графику, который пришлось немного откорректировать из-за отвлечения на исследование «хижины».

Источник: Ракурс


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