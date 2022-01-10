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Ракурс

Бустерную дозу от коронавируса могут получить уже 377 тысяч украинцев, сделавших прививку в конце февраля прошлого года.

Они должны привиться третьей дозой вакцины, чтобы срок их СOVID-сертификата был продлен. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению в Верховной Раде Михаил Радуцкий.

Если вы привиты двумя дозами, и от прививки второй дозой прошло от шести до девяти месяцев, вакцинируйтесь в удобное для вас время. Массовая прививка от «ковида» в Украине стартовала в конце июля. Поэтому через месяц-два в центрах вакцинации появятся очереди, — рассказал он.



Радуцкий добавил, что сертификат о вакцинации третьей дозой будет действителен 270 дней. Он подчеркнул, что исследования ученых подтверждают, что третья доза значительно снижает риск инфицироваться. По данным британской службы здравоохранения, третья доза имеет эффективность около 75% от симптоматического течения заболевания «Омикроном» и максимальную защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификаты будут действовать только девять месяцев — такое решение Украина вводит вслед за Евросоюзом.