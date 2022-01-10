Зеленский пообещал детям бонус за вакцинацию от коронавируса

Зеленский пообещал детям бонус за вакцинацию от коронавирусаhttps://racurs.ua/n165502-zelenskiy-poobeschal-detyam-bonus-za-vakcinaciu-ot-koronavirusa.htmlРакурс
Президент Украины поручил Кабмину разработать программу выплаты 1 тыс. грн несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19.
Об этом 10 января сообщила пресс-служба ОП по итогам селекторного совещания, посвященного пандемии короновиируса.
Деньги смогут получить украинцы от 12 до 18 лет, которые пошли полный курс вакцинации.
На Банковой напомнили, что более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках программы «Поддержка». На соответствующие счета граждан уже перечислено 6 млрд. грн.
В Офисе президента отчитались, что показатели заболеваемости COVID-19 продолжают демонстрировать положительную динамику. В стране в больницах с коронавирусом находятся 14,7 тыс. человек.
В настоящее время против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн. человек, из которых 13,98 млн. получили две дозы. С 9 января доступна возможность прививки бустерной дозой, которую уже получило 20 тыс. человек.
Напомним, 27 сентября Министерство здравоохранения разрешило вводить подросткам две дозы вакцины от коронавируса Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. Делать прививку от коронавирусной инфекции разрешили детям от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.
Ранее так называемую «тысячу Зеленского» пообещали выплатить в правительстве и получившим прививку от коронавируса за рубежом.