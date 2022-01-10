Зеленский пообещал детям бонус за вакцинацию от коронавируса

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Ракурс

Президент Украины поручил Кабмину разработать программу выплаты 1 тыс. грн несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19.

Об этом 10 января сообщила пресс-служба ОП по итогам селекторного совещания, посвященного пандемии короновиируса.

Деньги смогут получить украинцы от 12 до 18 лет, которые пошли полный курс вакцинации.

На Банковой напомнили, что более 6,7 млн ​​украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках программы «Поддержка». На соответствующие счета граждан уже перечислено 6 млрд. грн.

В Офисе президента отчитались, что показатели заболеваемости COVID-19 продолжают демонстрировать положительную динамику. В стране в больницах с коронавирусом находятся 14,7 тыс. человек.

В настоящее время против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн. человек, из которых 13,98 млн. получили две дозы. С 9 января доступна возможность прививки бустерной дозой, которую уже получило 20 тыс. человек.

Напомним, 27 сентября Министерство здравоохранения разрешило вводить подросткам две дозы вакцины от коронавируса Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. Делать прививку от коронавирусной инфекции разрешили детям от 12 до 17 лет. При этом речь идет о вакцинации вне зависимости от принадлежности к группе риска.

Ранее так называемую «тысячу Зеленского» пообещали выплатить в правительстве и получившим прививку от коронавируса за рубежом.