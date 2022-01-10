Зеленський пообіцяв дітям бонус за вакцинацію від коронавірусу

Зеленський пообіцяв дітям бонус за вакцинацію

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Президент України доручив Кабміну розробити програму виплати 1 тис. грн неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19.

Про це 10 січня повідомила прес-служба ОП за підсумками селекторної наради, присвяченої пандемії коронавірусу.

Гроші зможуть отримати українці віком від 12 до 18 років, які пойшли повний курс вакцинації.

На Банковій нагадали, що понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в межах програми «єПідтримка». На відповідні рахунки громадян вже переказано 6 млрд грн.

В Офісі президента відзвітували, що показники захворюваності на COVID-19 продовжують демонструвати позитивну динаміку. В країні у лікарнях з коронавірусом перебуває 14,7 тис. людей.

Наразі проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. З 9 січня доступна можливість щеплення бустерною дозою, яку вже отримало 20 тис. осіб.

Нагадаємо, 27 вересня Міністерство охорони здоров’я дозволило вводити підліткам дві дози вакцини від коронавірусу Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech. Робити щеплення від коронавірусної інфекції дозволили дітям від 12 до 17 років. При цьому йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.

Раніше так звану «тисячу Зеленського» пообіцяли виплатити в уряді й тим, хто отримав щеплення від коронавірусу за кордоном.