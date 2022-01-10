«Слуги» запропонували узгоджувати оголошення карантину з РНБО

https://racurs.ua/ua/n165501-slugy-zaproponuvaly-uzgodjuvaty-ogoloshennya-karantynu-z-rnbo.html

Ракурс

Карантин в Україні можуть запроваджувати за новими правилами. Депутати від «Слуги народу» пропонують узгоджувати оголошення карантину з Радою національної безпеки та оборони (РНБО).

Відповідний законопроект № 6508 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину» опублікували на сайті парламенту.

Нардепи пропонують узгоджувати з РНБО встановлення карантину на території, яка розташована у межах більш як шести областей. Сюди ж віднесли міста Київ та Севастополь, а також Автономну Республіку Крим.

Окрім того, в законопроекті йдеться про те, що карантин варто встановлювати на термін, який не перевищує двох місяців.

Водночас у разі несприятливої епідемічної ситуації Кабмін може ухвалити рішення щодо його продовження.

Як відомо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. В Україні тоді ж розпочався карантин. Загалом передбачено запровадження чотирьох карантинних зон — «червоної», «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої».

Раніше Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.