Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Слуги» запропонували узгоджувати оголошення карантину з РНБО

«Слуги» запропонували узгоджувати оголошення карантину з РНБО

10 січ 2022, 15:28
999

Карантин в Україні можуть запроваджувати за новими правилами. Депутати від «Слуги народу» пропонують узгоджувати оголошення карантину з Радою національної безпеки та оборони (РНБО).

Відповідний законопроект № 6508 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину» опублікували на сайті парламенту.

Нардепи пропонують узгоджувати з РНБО встановлення карантину на території, яка розташована у межах більш як шести областей. Сюди ж віднесли міста Київ та Севастополь, а також Автономну Республіку Крим.

Окрім того, в законопроекті йдеться про те, що карантин варто встановлювати на термін, який не перевищує двох місяців.

Водночас у разі несприятливої епідемічної ситуації Кабмін може ухвалити рішення щодо його продовження.


Як відомо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. В Україні тоді ж розпочався карантин. Загалом передбачено запровадження чотирьох карантинних зон — «червоної», «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої».

Раніше Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів