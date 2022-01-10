«Слуги» предложили согласовывать объявления карантина с СНБО

https://racurs.ua/n165501-slugi-predlojili-soglasovyvat-obyavleniya-karantina-s-snbo.html

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Карантин в Украине могут вводить по новым правилам. Депутаты от «Слуги народа» предлагают согласовывать объявления карантина с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий законопроект № 6508 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса о введении карантина» опубликовали на сайте парламента.

Нардепы предлагают согласовывать с СНБО установление карантина на территории, расположенной в пределах более шести областей. Сюда же отнесли города Киев и Севастополь, а также Автономную Республику Крым.

Кроме того, в законопроекте говорится, что карантин следует устанавливать на срок, который не превышает двух месяцев.

В то же время в случае неблагоприятной эпидемической ситуации Кабмин может принять решение о его продлении.

Как известно, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. В Украине тогда же начался карантин. В целом предусмотрено введение четырех карантинных зон — «красной», «оранжевой», «желтой» и «зеленой».

Ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года.