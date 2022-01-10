Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» умерла в отеле Флориды

Актер Боб Сагет. Фото: foxtv.com

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Ракурс

Боб Сагет, американский стендап-комик, актер, режиссер и телеведущий, был найден мертвым в одном из отелей штата Флорида.

Тело актера обнаружили в воскресенье, 9 января, в номере отеля Ritz-Carlton Orlando. Здесь комик находился в рамках своего комедийного тура. Об этом сообщил офис шерифа округа Ориндж. Семья погибшего тоже подтвердила его смерть. Об этом сообщает CNN.

Наш любимый Боб умер сегодня. Он был для нас всем, и мы хотим, чтобы вы знали, как сильно он любил своих поклонников, выступая вживую и объединяя людей из всех слоев общества смехом. Хотя сейчас мы просим о конфиденциальности, мы приглашаем вас присоединиться к нам и вспомнить любовь и смех, которые Боб принес в мир, — говорится в заявлении семьи комика.

Как известно, Боб Сагет был известен ролью Дэнни Таннера в американском ситкоме «Полный дом», транслировавшийся каналом ABC с 1987 по 1995 год. А также как ведущий телепередачи America’s Funniest Home Videos. Однако настоящую популярность ему принесла озвучка Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму». В 2014 году Сагета выдвинули на премию «Грэмми» в номинации «Лучший комедийный альбом».

Напомним, 8 января ирландская певица Шинейд О’Коннор сообщила, что ее 17-летний сын Шейк покончил с собой. За два дня до этого юноша исчез. Он сбежал из больницы, в которой он проходил лечение после двух попыток суицида. У певицы осталось три ребенка.

Источник: CNN