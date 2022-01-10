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Погода в Украине – синоптики предупредили о похолодании
Погода в Украине — синоптики предупредили о похолодании (КАРТА)https://racurs.ua/n165499-pogoda-v-ukraine-sinoptiki-predupredili-o-poholodanii-karta.htmlРакурс
Погода в Украине во вторник, 11 января, ожидается облачная с прояснениями. По стране, кроме южных областей, пройдет снег, на дорогах образуется гололедица.
Ветер северный, северо-восточный, 4−10 м/с, порывы до 16 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
В ближайшие дни украинцам стоит ожидать настоящих морозов. В некоторых регионах температура снизится до 17° мороза. Похолодание начнется завтра, 11 января.
Погода в Киеве ожидается снегом, также синоптики прогнозируются похолодание. Ночью температура составит 10° ниже нуля, днем будет 4° мороза.
Погода во Львове также прогнозируется со снегом. Столбики термометров ночью покажут 4−5° с отметкой минус, днем поднимутся до 2° мороза.
Погода в Харькове будет пасмурной и снежной. Ночью температура опустится до 9° ниже нуля, днем составит 2° мороза.
Погода в Одессе в течение суток без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2−3° ниже нуля, днем - 1° с отметкой минус.
Геомагнитная обстановка в Украине 11 января будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo
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