Погода в Украине – синоптики предупредили о похолодании

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Ракурс

Погода в Украине во вторник, 11 января, ожидается облачная с прояснениями. По стране, кроме южных областей, пройдет снег, на дорогах образуется гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 4−10 м/с, порывы до 16 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

В ближайшие дни украинцам стоит ожидать настоящих морозов. В некоторых регионах температура снизится до 17° мороза. Похолодание начнется завтра, 11 января.

Погода в Киеве ожидается снегом, также синоптики прогнозируются похолодание. Ночью температура составит 10° ниже нуля, днем ​​будет 4° мороза.

Погода во Львове также прогнозируется со снегом. Столбики термометров ночью покажут 4−5° с отметкой минус, днем ​​поднимутся до 2° мороза.

Погода в Харькове будет пасмурной и снежной. Ночью температура опустится до 9° ниже нуля, днем ​​составит 2° мороза.

Погода в Одессе в течение суток без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2−3° ниже нуля, днем ​​- 1° с отметкой минус.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 января будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo