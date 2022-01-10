https://racurs.ua/n165498-mriya-zahromala-na-odno-shassi-polomka-giganta-v-polshe-video.html

Ракурс

В Польше сломался самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» — повреждено устойчивое шасси. Его вылет из Польши задерживается, госпредприятие «Антонов» отправило самолет на помощь.

Специалисты, которые прилетят на Ан-26, должны осмотреть и исправить проблему, при необходимости проверить другие детали. Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Там также заверили, что неисправность «Мрии» может быть устранена оперативно и отремонтированный самолет полетит дальше. Конкретных сроков ремонта пока не называют — это будет понятно, когда команда техников прибудет на место.

Ан-225 «Мрия» — самый большой и самый мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ «Антонов» создало его еще в 1980-х, первоначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многократного космического корабля «Буран».

Напомним, ранее мы сообщали, что на государственном предприятии «Антонов» в Киеве представили серийный военно-транспортный самолет Ан-178−100Р. Он стал первым воздушным судном украинского производства, принятым на вооружение за время Независимости.

Источник: Лига