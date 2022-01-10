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Ракурс

«Мрия» захромала на одно шасси — поломка гиганта в Польше (ВИДЕО)

10 янв 2022, 14:49
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В Польше сломался самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» — повреждено устойчивое шасси. Его вылет из Польши задерживается, госпредприятие «Антонов» отправило самолет на помощь.

Специалисты, которые прилетят на Ан-26, должны осмотреть и исправить проблему, при необходимости проверить другие детали. Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Там также заверили, что неисправность «Мрии» может быть устранена оперативно и отремонтированный самолет полетит дальше. Конкретных сроков ремонта пока не называют — это будет понятно, когда команда техников прибудет на место.

Ан-225 «Мрия» — самый большой и самый мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ «Антонов» создало его еще в 1980-х, первоначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многократного космического корабля «Буран».


Напомним, ранее мы сообщали, что на государственном предприятии «Антонов» в Киеве представили серийный военно-транспортный самолет Ан-178−100Р. Он стал первым воздушным судном украинского производства, принятым на вооружение за время Независимости.

Источник: Лига

Источник: Ракурс


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