Мрія. Фото: УП

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У Польщі зламався найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія» — пошкоджено стійку шасі. Його виліт із Польщі затримується, держпідприємство «Антонов» надсилає літак на допомогу.

Фахівці, які прилетять на Ан-26, мають оглянути та виправити проблему, за необхідності перевірити інші деталі. Про це повідомляє «Ліга» з посиланням на прес-службу підприємства.

Там також запевнили, що несправність «Мрії» можуть бути виправлені оперативно — і відремонтований літак полетить далі. Конкретних термінів ремонту в ДП поки що не називають — це буде зрозуміло, коли команда техніків прибуде на місце.

Ан-225 «Мрія» — найбільший і найпотужніший літак у світі, здатний узяти на борт 250 тонн. Він представлений лише в одному екземплярі. КБ «Антонов» створило його ще у 1980-х, спочатку планувалося використовувати Ан-225 як авіатранспорт для багаторазового космічного корабля «Буран»

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на державному підприємстві «Антонов» у Києві представили серійний військово-транспортний літак Ан-178−100Р. Він став першим повітряним судном українського виробництва, прийнятим на озброєння за час Незалежності.

Джерело: Ліга