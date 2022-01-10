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Ракурс
Порошенка змусили різко збільшити витрати на юристів. Фото: ren.tv

Порошенка змусили різко збільшити витрати на юристів

10 січ 2022, 14:39
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Петро Порошенко, колишній президент України та діючий народний депутат, збільшив витрати на юристів.

У декларації 6 січня він відзвітував про величезні витрати на юридичні послуги — 10,99 млн грн. Витрати зросли у 88 разів. Про це свідчать дані в декларації лідера «Європейської солідарності».

У жовтні 2021 року Порошенко витратив на юристів 124,6 тис. грн — це у 88 разів менше, ніж цієї зими.

Нагадаємо, що 20 грудня Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України оголосили, що екс-президента Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з угруповань Луганська народна республіка та Донецька народна республіка. Свою провину нардеп повністю заперечує.

Порошенка змусили різко збільшити витрати на юристів, скріншот декларації Порошенка


Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка у справі про державну зраду. Суд заарештував кілька квартир Порошенка в Києві та Вінниці, а також земельні ділянки. Заарештовано й частки екс-президента у кількох підприємствах та телерадіокомпаніях. У списку заарештованого майна також зазначено рахунки парламентаря у «Міжнародному інвестиційному банку».

Іншим підозрюваним у справі фігурує один з лідерів «Опозиційної платформи — За життя» та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Він майже увесь 2021 рік провів під домашнім арештом.

Джерело: Ракурс


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