Порошенка змусили різко збільшити витрати на юристів. Фото: ren.tv

https://racurs.ua/ua/n165497-poroshenka-zmusyly-rizko-zbilshyty-vytraty-na-urystiv.html

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Петро Порошенко, колишній президент України та діючий народний депутат, збільшив витрати на юристів.

У декларації 6 січня він відзвітував про величезні витрати на юридичні послуги — 10,99 млн грн. Витрати зросли у 88 разів. Про це свідчать дані в декларації лідера «Європейської солідарності».

У жовтні 2021 року Порошенко витратив на юристів 124,6 тис. грн — це у 88 разів менше, ніж цієї зими.

Нагадаємо, що 20 грудня Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України оголосили, що екс-президента Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з угруповань Луганська народна республіка та Донецька народна республіка. Свою провину нардеп повністю заперечує.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка у справі про державну зраду. Суд заарештував кілька квартир Порошенка в Києві та Вінниці, а також земельні ділянки. Заарештовано й частки екс-президента у кількох підприємствах та телерадіокомпаніях. У списку заарештованого майна також зазначено рахунки парламентаря у «Міжнародному інвестиційному банку».

Іншим підозрюваним у справі фігурує один з лідерів «Опозиційної платформи — За життя» та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Він майже увесь 2021 рік провів під домашнім арештом.