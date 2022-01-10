https://racurs.ua/ua/n165496-uroky-v-shkoli-povynni-pochynatysya-piznishe-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим — виявилося, що пізніший початок уроків у школі краще впливає на підлітків.

Дослідники зі Швеції дійшли висновку, що заняття в школі повинні починатися не раніше 10−11 ранку, оскільки це цілюще вплине на самопочуття та успішність учнів. Про це повідомляє JAMA Network.

Швейцарські підлітки, які навчалися вдома в період з березня по червень 2020 року, спали більше, ніж до закриття шкіл. Це корелювало з іншими показниками поліпшення самопочуття. Дослідники з’ясували, що молоді люди спали приблизно на 75 хвилин на день більше в порівнянні з періодом, коли школи були відкриті. Крім того, вони стали вживати менше кофеїну та алкоголю.

У дослідженні взяли участь 8 тис. 972 підлітка. Спочатку було опитано понад 3 тис. 600 старшокласників, які проходили навчання в Цюриху, а потім вчені зіставили результати цього опитування з іншим, проведеним у 2017 році для таких школярів.

Порівняльний аналіз показав, що протягом навчального року діти, які навчаються дома, прокидалися в середньому на 90 хвилин пізніше, ніж підлітки, які відвідували школу. Таким чином, «надлишок» сну склав близько 75 хвилин на добу і поліпшив самопочуття учнів.

Тому вчені роблять висновок, що після пандемії оптимальним було б не відправляти дітей на домашнє навчання, а починати уроки пізніше, ніж це заведено сьогодні.

Джерело: JAMA Network