Уроки. Фото: istock

https://racurs.ua/n165496-uroki-v-shkole-doljny-nachinatsya-pozje-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым — оказалось, что более позднее начало уроков в школе лучше влияет на подростков.

Исследователи из Швейцарии пришли к выводу, что занятия в школе должны начинаться не раньше 10−11 утра, так как это благотворно повлияет на самочувствие и успеваемость учеников. Об этом сообщает JAMA Network.

Швейцарские подростки, которые обучались на дому в период с марта по июнь 2020 года, спали больше, чем до закрытия школ. Это коррелировало с другими показателями улучшения самочувствия. Исследователи выяснили, что молодые люди спали примерно на 75 минут в день больше по сравнению с периодом, когда школы были открыты. Кроме того, они стали употреблять меньше кофеина и алкоголя.

В исследовании приняли участие 8 тыс. 972 подростка. Сначала были опрошены более 3 тыс. 600 старшеклассников, проходивших обучение в Цюрихе, а затем ученые сопоставили результаты этого опроса с другим, проведенным в 2017 году для таких же школьников.

Сравнительный анализ показал, что в течение учебного года дети, обучающиеся на дому, просыпались в среднем на 90 минут позже, чем подростки, посещавшие школу. Таким образом, «избыток» сна составил около 75 минут в сутки и улучшил самочувствие учеников.

Поэтому ученые делают вывод, что после пандемии наиболее оптимальным было бы не отправлять детей на домашнее обучение, а начинать уроки позже, чем это принято сегодня.

Источник: JAMA Network