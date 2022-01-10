Суд оштрафовал львовянку за то, что ее дочь прогуливала онлайн-уроки. Фото: Сегодня

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Ракурс

Во Львове суд оштрафовал на 1 тыс. 700 грн 42-летнюю женщину за то, что ее дочь прогуливала онлайн-обучение в школе.

12 ноября 2021 полиция составила административный протокол на львовянку за прогулы дочери. 29 декабря этот протокол рассмотрел Железнодорожный районный суд. Об этом говорится в постановлении суда.

Дочь женщины учится в шестом классе. Ученица систематически не посещала уроки, которые проводились онлайн в ZOOM.

Судья признала мать виновной в ненадлежащем воспитании дочери и наложила штраф. Женщину уже не впервые привлекают к ответственности из-за недосмотра ребенка.

В апреле 2021 года львовянка получила от суда предупреждение, потому что ее дочь 11 дней не ходила в школу.

Кроме того, девочка несколько раз убегала из дома. А в 2020 году львовянку оштрафовали за то, что она распивала алкоголь в лесопосадке.

Напомним, в декабре суд в Луцке рассмотрел дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Родители получили 1 тыс. 700 грн штрафа за то, что пятеро детей прогуливали школу в течение длительного периода. Как рассказала мама школьников, она боится, что дети подхватят коронавирус.