Суд оштрафував львів’янку, бо її донька прогулювала онлайн-уроки. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n165495-sud-oshtrafuvav-lviv-yanku-bo-yiyi-donka-proguluvala-onlayn-uroky.html

Ракурс

У Львові суд оштрафував на 1 тис. 700 грн 42-річну жінку за те, що її донька прогулювала онлайн-навчання в школі.

12 листопада 2021 року поліція склала адміністративний протокол на львів’янку за прогули доньки. 29 грудня цей протокол розглянув Залізничний районний суд. Про це йдеться в постанові суду.

Донька жінки навчається в шостому класі. Учениця систематично не відвідувала уроки, які проводили онлайн в ZOOM.

Суддя визнала матір винною у неналежному вихованні доньки та наклав штраф. Жінку вже не вперше притягають до відповідальності через недогляд дитини.

У квітні 2021 року львів’янка отримала від суду попередження, бо її донька 11 днів не ходила в школу.

Крім того, дівчинка кілька разів втікала з дому. А у 2020 році львів’янку оштрафували за те, що вона розпивала алкоголь у лісопосадці.

Нагадаємо, в грудні суд у Луцьку розглянув справу про неналежне виконання батьківських обов’язків. Батьки отримали 1 тис. 700 грн штрафу за те, що п’ятеро дітей прогулювали школу впродовж тривалого періоду. Як розповіла мама школярів, вона боїться, що діти підхоплять коронавірус.