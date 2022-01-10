Штрафні бали для водіїв хочуть відновити в Україні. Фото: lexinform

https://racurs.ua/ua/n165494-shtrafni-baly-povertautsya-nardepy-proponuut-novaciyi-v-pdr.html

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Штрафні бали для водіїв хочуть відновити в Україні представники політичної партії «Слуга народу».

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроект № 6502, який передбачає введення штрафних балів для водіїв. У пояснювальній записці йдеться, що у водіїв, які системно порушують ПДР, пропонують тимчасово вилучати посвідчення. Крім того, порушникам доведеться повторно складати теоретичний та практичний іспит на знання правил дорожнього руху. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Також ініціатори пропонують нараховувати штрафні бали за правопорушення, що передбачені КУпАП. Кількість штрафних балів залежить від рівня суспільної небезпеки таких порушень та становить від одного до п’яти балів за кожне правопорушення. Нараховані за кожне правопорушення штрафні бали пропонують анулювати через 365 днів.

Зазначається, що посвідчення водія вилучатимуть тимчасово в разі нарахування водієві протягом попереднього року 12 і більше штрафних балів, а водію, якому посвідчення водія видано вперше менше ніж один рік тому, — 8 і більше. Це рішення водій може оскаржити у суді, якщо буде незгодним.

Автори документу пропонують нараховувати бали за порушення ПДР паралельно зі штрафами. Система накопичення штрафних балів за порушення ПДР існує у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Німеччині.

Нагадаємо, 14 травня 2020 року набрав чинності закон України від 24 квітня 2020 року № 566-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів. Тоді ж офіційно було скасовано штрафні бали для водіїв в Україні.