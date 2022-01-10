Взяли до уваги - МЗС про висадку російських десантників в Казахстані

https://racurs.ua/ua/n165493-vzyaly-do-uvagy-mzs-pro-vysadku-rosiyskyh-desantnykiv-v-kazahstani.html

Ракурс

Київ вперше офіційно прокоментував протести в Казахстані.

10 січня МЗС України опублікувало офіційну заяву, у якій констатувало зміни, які відбулися в цій країні, та «взяло до уваги» надсилання так званих «миротворців» ОДКБ в Казахстан.

Міністерство закордонних справ України заявило, що уважно слідкує за розвитком ситуації в Республіці Казахстан і засудило насильство, яке «спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв».

Київ вважає за потрібне вжити заходи задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини і забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв’язку.

Взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану. Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну, — йдеться у заяві українського МЗС.

Дипломати пообіцяли й надалі захищати інтереси українців в Казахстані, наприклад, надавати їм сприяння у поверненні на батьківщину.

Раніше в Казахстані застрягли декілька десятків українських громадян, які не змогли вилетіти з Алмати в розпал протестних акцій. Тоді МЗС рекомендувало українцям залишатися в місцях тимчасового проживання і тримати зв’язок із українським посольством.

З 6 січня в Казахстані перебуває контингент військ організації Ташкентського пакту (ОДКБ), який прибув на запрошення президента Казахстану Токаєва. Контингентом керує очільник Повітряно-десантних військ РФ, який керував військовою операцією захоплення укрраїнського Криму в 2014 році.