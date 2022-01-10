Взяли до уваги — МЗС про висадку російських десантників в Казахстаніhttps://racurs.ua/ua/n165493-vzyaly-do-uvagy-mzs-pro-vysadku-rosiyskyh-desantnykiv-v-kazahstani.htmlРакурс
Київ вперше офіційно прокоментував протести в Казахстані.
10 січня МЗС України опублікувало офіційну заяву, у якій констатувало зміни, які відбулися в цій країні, та «взяло до уваги» надсилання так званих «миротворців» ОДКБ в Казахстан.
Міністерство закордонних справ України заявило, що уважно слідкує за розвитком ситуації в Республіці Казахстан і засудило насильство, яке «спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв».
Київ вважає за потрібне вжити заходи задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини і забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв’язку.
Взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану. Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну, — йдеться у заяві українського МЗС.
Дипломати пообіцяли й надалі захищати інтереси українців в Казахстані, наприклад, надавати їм сприяння у поверненні на батьківщину.
Раніше в Казахстані застрягли декілька десятків українських громадян, які не змогли вилетіти з Алмати в розпал протестних акцій. Тоді МЗС рекомендувало українцям залишатися в місцях тимчасового проживання і тримати зв’язок із українським посольством.
З 6 січня в Казахстані перебуває контингент військ організації Ташкентського пакту (ОДКБ), який прибув на запрошення президента Казахстану Токаєва. Контингентом керує очільник Повітряно-десантних військ РФ, який керував військовою операцією захоплення укрраїнського Криму в 2014 році.