Приняли во внимание — МИД о высадке российских десантников в Казахстане

https://racurs.ua/n165493-prinyali-vo-vnimanie-mid-o-vysadke-rossiyskih-desantnikov-v-kazahstane.html

Ракурс

Киев в первый раз официально прокомментировал протесты в Казахстане.

10 января МИД Украины опубликовал официальное заявление, в котором констатировал изменения, которые произошли в этой стране, и «принял во внимание» отправку так называемых «миротворцев» ОДКБ в Казахстан.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан и осудило насилие, которое «вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам».

Киев считает необходимым принять меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека и обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока, — говорится в заявлении украинского МИД.

Дипломаты пообещали и дальше защищать интересы украинцев в Казахстане, например, оказывать им содействие в возвращении на родину.

Ранее в Казахстане застряли несколько десятков украинских граждан, которые не смогли вылететь из Алматы в разгар акций протеста. Тогда МИД рекомендовал украинцам оставаться в местах временного проживания и поддерживать связь с украинским посольством.

С 6 января в Казахстане находится контингент войск организации Ташкентского пакта (ОДКБ), прибывший по приглашению президента Казахстана Токаева. Контингентом руководит глава Воздушно-десантных войск РФ, руководивший военной операцией захвата украинского Крыма в 2014 году.