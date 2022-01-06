В охваченном протестами Казахстане застряли украинцы, МИД пообещал их вывезти

Спецподразделение полиции на входе в аэропорт Алматы, 5 января 2022 года, фото - Радио Свобода

https://racurs.ua/n165358-v-ohvachennom-protestami-kazahstane-zastryali-ukraincy-mid-poobeschal-ih-vyvezti.html

Ракурс

Группа украинских граждан вечером 5 января не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта.

В ситуацию вмешались украинские дипломаты, сообщил УНН спикер Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко.

Дипломаты помогли найти пассажирам отмененного рейса место для ночлега. Посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность рейса из Алматы и поддерживает связь с пассажирами.

Николенко рассказал, что 6 января аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, сегодня из столицы планируется рейс в Киев.

Аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе закрыты в Казахстане, сообщил в четверг гостелеканал «Хабар 24». По данным телеканала, аэропорт в Нур-Султане работает в штатном режиме.

5 января аэропорт Алма-Аты был захвачен митингующими, здание частично разгромили. Вечером того же дня в результате спецоперации аэропорт вернули под контроль правительственных войск.

5 января МИД сначала рекомендовал украинским гражданам воздержаться от поездок в Казахстан. Впоследствии появилось сообщение о том, что украинцам, находящимся на территории этой страны, следует отслеживать информацию о развитии ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, соблюдать указания и распоряжения представителей местной власти, не выходить из дому и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Николенко сообщил, что МИД сосредоточится на защите интересов украинских граждан в Казахстане.

Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. Ситуация усугубляется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и интернета.

Источник: УНН, МИД