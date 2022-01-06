В охопленому протестами Казахстані застрягли українці, МЗС пообіцяло їх вивезти

Спецпідрозділ поліції на вході в аеропорт Алмати, 5 січня 2022 року, фото - Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n165358-v-ohoplenomu-protestamy-kazahstani-zastryagly-ukrayinci-mzs-poobicyalo-yih-vyvezty.html

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Група українських громадян увечері 5 січня не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту.

У ситуацію втрутилися українські дипломати, повідомив УНН речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Олег Ніколенко.

Дипломати допомогли знайти пасажирам скасованого рейсу місце для ночівлі. Посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення рейсу з Алмати і підтримує зв‘язок із пасажирами.

Ніколенко розповів, що 6 січня аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі, сьогодні зі столиці планується рейс до Києва.

Аеропорти Алма-Ати, Актау та Актобе закриті в Казахстані, повідомив у четвер держтелеканал «Хабар 24». За даними телеканалу, аеропорт у Нур-Султані працює у штатному режимі.

5 січня аеропорт Алма-Ати був захоплений мітингувальниками, будівлю частково розгромили. Увечері того ж дня внаслідок спецоперації аеропорт було звільнено.

5 січня МЗС спочатку рекомендувало українським громадянам утриматися від поїздок до Казахстану. Згодом з’явилося повідомлення про те, що українцям, які перебувають на території цієї країни, слід відстежувати інформацію про розвиток ситуації, виявляти підвищену пильність та обережність, дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів, не виходити з місця проживання і мати при собі документи, які посвідчують особу.

Ніколенко у коментарі повідомив, що МЗС зосередиться на захисті інтересів українських громадян в Казахстані.

Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. Ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та інтернету.

Джерело: УНН, МЗС