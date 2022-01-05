Протести в Казахстані – протестувальники захопили аеропорт Алмати. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n165340-protesty-v-kazahstani-protestuvalnyky-zahopyly-aeroport-almaty.html

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У Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати. На момент захоплення пасажирів там не було — їх евакуювали заздалегідь.

За попередніми даними, в аеропорту зараз перебуває близько 45 протестувальників. Після того як вони зайшли, наші співробітники покинули аеропорт, — повідомили у прес-службі аеропорту.

Протягом дня пасажирам казали, що армія захищає аеропорт та літаки літають у звичайному режимі. Крім того, реєстрація на рейси також тривала без перебоїв.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кілька десятків людей, які беруть участь у протестах в Алмати, вирушили в напрямку міського аеропорту.

Також тисячі протестувальників пішли на штурм будівлі міської адміністрації Алмати. Поліцейські намагалися зупинити їх світлошумовими гранатами, проте цього не вдалося. У результаті демонстранти захопили будівлю.

Нагадаємо, що в Казахстані мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в місті Жанаозені на південному заході країни.

Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. По обидва боки є постраждалі. У кількох регіонах країни запроваджено надзвичайний стан.