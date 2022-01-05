Протесты в Казахстане – протестующие захватили аэропорт Алматы. Фото: ФБ

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В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алматы. В момент захвата пассажиров там не было — их эвакуировали заранее.

По предварительным данным, в аэропорту сейчас находится около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

На протяжении дня пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт и самолеты летают в обычном режиме. Кроме того, регистрация на рейсы также шла без перебоев.

Ранее СМИ сообщали, что несколько десятков человек, участвующих в протестах в Алматы, выдвинулись в направлении городского аэропорта.

Также тысячи протестующих пошли на штурм здания городской администрации Алматы. Полицейские пытались остановить их светошумовыми гранатами, однако этого сделать не удалось. В итоге демонстранты захватили здание.

Напомним, что в Казахстане митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в городе Жанаозене на юго-западе страны.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие. В нескольких регионах страны введено чрезвычайное положение.