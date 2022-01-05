Какой будет погода перед Рождеством, рассказали синоптики

https://racurs.ua/n165339-kakoy-budet-pogoda-pered-rojdestvom-rasskazali-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 6 января прогнозируется облачная с прояснениями. В северных и центральных регионах, а также в Харьковской области пройдут дожди.

На западе ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, северо-западный, 4−12 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет пасмурной и с небольшим дождем. Ночью температура составит 1° тепла, днем ​​прогнозируется 5−6° с отметкой плюс.

Погода во Львове ожидается с дождем и мокрым снегом. Температура ночью прогнозируется 1−2° мороза, днем ​​поднимется до 2−3° с отметкой плюс.

Погода в Харькове будет дождливой. Столбики термометра ночью покажут 0−1° выше нуля, днем ​​поднимутся до 4° тепла.

Погода в Одессе прогнозируется без осадков. Ночью температура ожидается 3−4° с отметкой плюс, днем ​​- 8−9°.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 декабря будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo