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Ракурс
Какой будет погода перед Рождеством, рассказали синоптики

Какой будет погода перед Рождеством, рассказали синоптики (КАРТА)

5 янв 2022, 18:15
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Погода в Украине 6 января прогнозируется облачная с прояснениями. В северных и центральных регионах, а также в Харьковской области пройдут дожди.

На западе ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, северо-западный, 4−12 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет пасмурной и с небольшим дождем. Ночью температура составит 1° тепла, днем ​​прогнозируется 5−6° с отметкой плюс.

Погода во Львове ожидается с дождем и мокрым снегом. Температура ночью прогнозируется 1−2° мороза, днем ​​поднимется до 2−3° с отметкой плюс.

Погода в Харькове будет дождливой. Столбики термометра ночью покажут 0−1° выше нуля, днем ​​поднимутся до 4° тепла.

Погода в Одессе прогнозируется без осадков. Ночью температура ожидается 3−4° с отметкой плюс, днем ​​- 8−9°.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 декабря будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.


Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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