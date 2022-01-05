Агрессивного одессита судья обязал прочесть детский роман

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Ракурс

В Одессе судья Малиновского райсуда города Александр Гарский вынес новый оригинальный приговор.

Он признал 35-летнего предпринимателя виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 грн. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, судья рекомендовал мужчине прочесть роман американской писательницы Элеонор Портер «Поллианна».

23 июня 2020 года супруга обвиняемого направилась в школу, чтобы договориться о зачислении ребенка. Через некоторое время она позвонила и сообщила, что ее автомобиль поцарапали и у нее возник конфликт с виновниками.

Услышав в трубке крики посторонних людей и своих малолетних детей, одессит сильно разволновался. Он быстро приехал на место происшествия, где увидел двоих незнакомых ему мужчин, которые конфликтовали с его женой возле ее автомобиля.

Выйдя из машины, одессит подошел к одному из незнакомцев и ударил его по лицу. Пострадавший упал на землю и поцарапал локти. Суд критически оценивает такое поведение обвиняемого, считая его не только оскорбительным, но и вредным для общества в целом.

Гарский посчитал, что правонарушение стало возможным исключительно из-за отсутствия у обвиняемого культуры и воспитания. Не последнюю роль сыграли опыт, знания и навыки мужчины в силовых видах спорта.

В связи с этим судья рекомендовал обвиняемому прочесть роман американской писательницы Элеонор Портер «Поллианна», который, «хотя и является детским, но по содержанию настолько духовно велик, что способен научить всех взрослых радоваться мелочам, быть добрее и счастливее, независимо от сложных жизненных обстоятельств».

Напомним, ранее судья Гарский приговорил обвиненных в краже до одного года условно и обязал их прочитать произведения классиков детской литературы. Речь идет о таких сочинениях: «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» от Марка Твена, «Белый клык» Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко «Проходят дни, проходят ночи…».