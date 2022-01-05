Агресивного одесита суддя зобов’язав прочитати дитячий роман

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Ракурс

В Одесі суддя Малиновського райсуду міста Олександр Гарський ухвалив новий оригінальний вирок.

Він визнав 35-річного підприємця винним у завданні легких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 грн. Про це повідомили у прес-службі суду.

Крім того, суддя рекомендував чоловікові прочитати роман американської письменниці Елеонор Портер «Поліанна».

23 червня 2020 року дружина обвинуваченого вирушила до школи, щоб домовитися про зарахування дитини. Через деякий час вона зателефонувала і повідомила, що її автомобіль подряпали та в неї виник конфлікт із винуватцями.

Почувши в трубці крики сторонніх людей та своїх малолітніх дітей, одесит сильно розхвилювався. Він швидко приїхав на місце події, де побачив двох незнайомих чоловіків, які конфліктували з його дружиною біля її автомобіля.

Вийшовши з машини, одесит підійшов до одного з незнайомців та вдарив його по обличчю. Потерпілий упав на землю і подряпав лікті. Суд критично оцінює таку поведінку обвинуваченого, вважаючи його не лише образливою, а й загалом шкідливою для суспільства.

Гарський зазначив, що правопорушення стало можливим винятково через відсутність у обвинуваченого культури та виховання. Не останню роль відіграли досвід, знання та навички чоловіка у силових видах спорту.

У зв’язку з цим суддя рекомендував обвинуваченому прочитати роман американської письменниці Елеонор Портер «Поліанна», який, «хоч і є дитячим, але за змістом настільки духовно великий, що здатний навчити всіх дорослих радіти дрібницям, бути добрішими та щасливішими, незалежно від складних життєвих обставин».

Нагадаємо, раніше Суддя Гарський засудив обвинувачених у крадіжці до одного року умовно та зобов’язав їх прочитати твори класиків. Йдеться про «Пригоди Тома Соєра» і «Пригоди Гекльберрі Фінна» від Марка Твена, «Біле ікло» Джека Лондона і вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі…».