Вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n165337-vyzyvaet-li-kovid-vakcinaciya-prejdevremennye-rody-u-beremennyh-issledovanie.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Воздействие прививки на организм беременных женщин изучали ученые.

Выяснилось, что беременные женщины, получившие прививку против COVID-19, не имели большего риска преждевременных родов или рождения детей с недостаточным весом. Об этом сообщает The New York Times.

Ученые наблюдали за более чем 46 тыс. беременностей, завершившихся рождением живых детей. Более 10 тыс. из этих женщин во время беременности получили одну или несколько доз вакцины от коронавируса.

Чаще всего они вакцинировались препаратами Pfizer или Moderna в течение второго или третьего триместра. В целом 6,6% детей родились преждевременно, а 8,2% имели вес менее 2,6 кг.

Исследователи не выявили разницы в показателях между матерями, вакцинированными во время беременности, и теми, кто этого не сделал.

Ученые призвали беременных женщин не бояться прививаться. Риск преждевременных родов гораздо выше, когда беременная инфицирована COVID-19.

Еще одно преимущество вакцинации в том, что женщины могут передавать антитела к болезни своим младенцам, помогая защитить их от вируса, — отметили эксперты.



«Ракурс» сообщал, что беременные женщины имеют более высокий риск появления осложнений от коронавирусной инфекции COVID-19 по сравнению с небеременными. Они также чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.

Источник: The New York Times