Вакцинація від коронавірусу. Фото: Високий замок

https://racurs.ua/ua/n165337-chy-vyklykaie-kovid-vakcynaciya-peredchasni-pology-u-vagitnyh-doslidjennya.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Вплив щеплення на організм вагітних жінок вивчали вчені.

З’ясувалося, що вагітні жінки, які отримали щеплення проти COVID-19, не мали більшого ризику передчасних пологів або народження дітей з недостатньою вагою. Про це повідомляє The New York Times.

Науковці спостерігали за більш ніж 46 тис. вагітностей, які завершилися народженням живих дітей. Понад 10 тис. з цих жінок під час вагітності отримали одну або кілька доз вакцини від коронавірусу.

Найчастіше вони вакцинувалися препаратами Pfizer або Moderna протягом другого або третього триместру. Загалом 6,6% дітей народилися передчасно, а 8,2% мали вагу, меншу за 2,6 кг.

Дослідники не виявили різниці в показниках між матерями, які були вакциновані під час вагітності, і тими, хто цього не зробив.

Вчені закликали вагітних жінок не боятися робити щеплення. Ризик передчасних пологів набагато вищий, коли вагітна інфікована COVID-19.

Ще одна перевага вакцинації полягає в тому, що жінки можуть передавати антитіла до хвороби своїм немовлятам, допомагаючи захистити їх від вірусу, — зазначили експерти.



«Ракурс» повідомляв, що вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від коронавірусної інфекції COVID-19 у порівнянні з невагітними. Також вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Джерело: The New York Times