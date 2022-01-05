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Ракурс
Вакцинація від коронавірусу. Фото: Високий замок

Чи викликає ковід-вакцинація передчасні пологи у вагітних — дослідження

5 січ 2022, 17:08
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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Вплив щеплення на організм вагітних жінок вивчали вчені.

З’ясувалося, що вагітні жінки, які отримали щеплення проти COVID-19, не мали більшого ризику передчасних пологів або народження дітей з недостатньою вагою. Про це повідомляє The New York Times.

Науковці спостерігали за більш ніж 46 тис. вагітностей, які завершилися народженням живих дітей. Понад 10 тис. з цих жінок під час вагітності отримали одну або кілька доз вакцини від коронавірусу.

Найчастіше вони вакцинувалися препаратами Pfizer або Moderna протягом другого або третього триместру. Загалом 6,6% дітей народилися передчасно, а 8,2% мали вагу, меншу за 2,6 кг.

Дослідники не виявили різниці в показниках між матерями, які були вакциновані під час вагітності, і тими, хто цього не зробив.

Вчені закликали вагітних жінок не боятися робити щеплення. Ризик передчасних пологів набагато вищий, коли вагітна інфікована COVID-19.

Ще одна перевага вакцинації полягає в тому, що жінки можуть передавати антитіла до хвороби своїм немовлятам, допомагаючи захистити їх від вірусу, — зазначили експерти.


«Ракурс» повідомляв, що вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від коронавірусної інфекції COVID-19 у порівнянні з невагітними. Також вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Джерело: The New York Times

Джерело: Ракурс


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