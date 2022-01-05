Якою буде погода перед Різдвом, розповіли синоптики

https://racurs.ua/ua/n165339-yakou-bude-pogoda-pered-rizdvom-rozpovily-synoptyky-karta.html

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Погода в Україні 6 січня прогнозується хмарна з проясненнями. У північних та центральних регіонах, а також у Харківській області пройдуть дощі.

На заході очікуються дощі з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, північно-західний, 4−12 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде похмура та з невеликим дощем. Вночі температура складе 1° тепла, вдень прогнозується 5−6° з позначкою плюс.

Погода у Львові очікується з дощем та мокрим снігом. Температура вночі прогнозується 1−2° морозу, вдень підніметься до 2−3° з позначкою плюс.

Погода в Харкові буде з невеликим дощем. Стовпчики термометра вночі покажуть 0−1° вище нуля, вдень піднімуться до 4° тепла.

Погода в Одесі прогнозується без опадів. Вночі температура очікується 3−4° з позначкою плюс, вдень — 8−9°.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 грудня буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo