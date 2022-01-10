Штрафные баллы для водителей хотят восстановить в Украине. Фото: lexinform

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Штрафные баллы для водителей хотят восстановить в Украине представители политической партии «Слуга народа».

В Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект № 6502, который предусматривает введение штрафных баллов для водителей. В пояснительной записке говорится, что у водителей, системно нарушающих ПДД, предлагают временно изымать удостоверения. Кроме того, нарушителям придется повторно сдавать теоретический и практический экзамен на знание правил дорожного движения. Об этом сообщается на сайте парламента.

Также инициаторы предлагают начислять штрафные баллы за правонарушения, предусмотренные КоАП. Количество штрафных баллов зависит от уровня общественной опасности таких нарушений и составляет от одного до пяти баллов за каждое правонарушение. Начисленные за каждое правонарушение штрафные баллы предлагают аннулировать через 365 дней.

Отмечается, что водительское удостоверение будут изымать временно в случае начисления водителю в течение предыдущего года 12 и более штрафных баллов, а водителю, которому водительское удостоверение выдано впервые меньше чем один год назад, — 8 и более. Это решение водитель может обжаловать в суде, если будет несогласным.

Авторы документа предлагают начислять баллы за нарушение ПДД параллельно со штрафами. Система накопления штрафных баллов за нарушение ПДД существует в США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Германии.

Напомним, 14 мая 2020 года вступил в силу закон Украины от 24 апреля 2020 года № 566-ІХ «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов. Тогда же официально были отменены штрафные баллы для водителей в Украине.