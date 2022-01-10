Порошенко заставили резко увеличить расходы на юристов. Фото: ren.tv

https://racurs.ua/n165497-poroshenko-zastavili-rezko-uvelichit-rashody-na-uristov.html

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Петр Порошенко, бывший президент Украины и действующий народный депутат, увеличил расходы на юристов.

В декларации от 6 января он отчитался об огромных расходах на юридические услуги — 10,99 млн грн. Расходы выросли в 88 раз. Об этом свидетельствуют данные в декларации лидера «Европейской солидарности».

В октябре 2021 года Порошенко потратил на юристов 124,6 тыс. грн — это в 88 раз меньше, чем этой зимой.

Напомним, что 20 декабря Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины объявили, что экс-президента Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за поставок угля на украинские ТЭЦ из группировок Луганская народная республика и Донецкая народная республика. Свою вину нардеп полностью отрицает.

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко по делу о государственной измене. Суд арестовал несколько квартир Порошенко в Киеве и Виннице, а также земельные участки. Арестованы и доли экс-президента в нескольких предприятиях и телерадиокомпаниях. В списке арестованного имущества также указаны счета парламентария в «Международном инвестиционном банке».

Другим подозреваемым в деле фигурирует один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Он почти весь 2021 год провел под домашним арестом.