Погода в Україні – синоптики попередили про похолодання

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Ракурс

Погода в Україні у вівторок, 11 січня, очікується хмарна з проясненнями. У країні, крім південних областей, пройде сніг, на дорогах утвориться ожеледь.

Вітер північний, північно-східний, 4−10 м/с, пориви до 16 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Найближчими днями українцям варто очікувати на справжні морози. Подекуди температура знизиться до 17° морозу. Похолодання розпочнеться вже завтра, 11 січня.

Погода в Києві очікується зі снігом, також синоптики прогнозуються похолодання. Вночі температура складе 10° нижче нуля, вдень буде 4° морозу.

Погода у Львові також прогнозується зі снігом. Стовпчики термометрів уночі покажуть 4−5° з позначкою мінус, вдень піднімуться до 2° морозу.

Погода в Харкові буде похмура та сніжна. Вночі температура опуститься до 9° нижче нуля, вдень складе 2° морозу.

Погода в Одесі протягом доби очікується без опадів. Стовпчики термометрів уночі покажуть 2−3° нижче нуля, вдень — 1° з позначкою мінус.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 січня буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo