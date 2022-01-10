Зірка серіалу «Як я зустрів вашу маму» померла в готелі Флориди

Актор Боб Сагет. Фото: foxtv.com

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Боб Сагет, американський стендап-комік, актор, режисер і телеведучий, був знайдений мертвим в одному з готелів штату Флорида.

Тіло актора виявили в неділю, 9 січня, в номері готелю Ritz-Carlton Orlando. Тут комік перебував у межах свого комедійного туру. Про це повідомив Офіс шерифа округу Оріндж. Сім’я загиблого теж підтвердила його смерть. Про це повідомляє CNN.

Наш улюблений Боб помер сьогодні. Він був для нас усім, і ми хочемо, щоб ви знали, як сильно він любив своїх шанувальників, виступаючи наживо і об'єднуючи людей з усіх верств суспільства сміхом. Хоча зараз ми просимо про конфіденційність, ми запрошуємо вас приєднатися до нас і згадати любов і сміх, які Боб приніс у світ, — йдеться в заяві сім’ї коміка.

Як відомо, Боб Сагет був відомий роллю Денні Таннера в американському ситкомі «Повний дім», що транслювався каналом ABC з 1987 по 1995 рік. А також як ведучий телепередачі America’s Funniest Home Videos. Однак справжню популярність йому принесла озвучка Теда Мосбі з майбутнього в серіалі «Як я зустрів вашу маму». У 2014 році Сагета висунули на премію «Греммі» в номінації «Кращий комедійний альбом».

Нагадаємо, 8 січня ірландська співачка Шинейд О’Коннор повідомила, що її 17-річний син Шейк наклав на себе руки. За два дні до цього юнак зник. Він утік із лікарні, в якій він проходив лікування після двох спроб суїциду. У співачки залишилося троє дітей.

Джерело: CNN