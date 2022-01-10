Коронавірус. Фото: istock

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Бустерну дозу від коронавірусу можуть отримати вже 377 тисяч українців, які зробили щеплення наприкінці лютого минулого року.

Вони мають прищепитися третьою дозою вакцини, аби термін їхнього СOVID-сертифікату був продовжений. Про це заявив очільник комітету з охорони здоров’я у Верховній Раді Михайло Радуцький.

Якщо ви щеплені двома дозами, і від щеплення другою дозою минуло від шести до дев’яти місяців, вакцинуйтеся в зручний для вас час. Масове щеплення від «ковіду» в Україні стартувало в кінці липня. Тож за місяць-два в центрах вакцинації з’являться черги, — розповів він.



Радуцький додав, що сертифікат про вакцинацію третьою дозою буде дійсний 270 днів. Він наголосив, що дослідження вчених підтверджують, що третя доза значно знижує ризик інфікуватись. За даними британської служби охорони здоров’я, третя доза має ефективність близько 75% від симптоматичного перебігу захворювання «Омікроном» та максимальний захист від важкого перебігу хвороби та госпіталізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікати діятимуть лише дев’ять місяців — таке рішення Україна запроваджує слідом за Євросоюзом.