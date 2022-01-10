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Ракурс
Фото «хатинки», виявленої місяцеходом «Юйту-2», джерело: CNSA

«Таємнича хатина» на Місяці — вчені встановили, що це таке (ФОТО)

10 січ 2022, 16:01
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Китайський місяцехід «Юйту-2» під час дослідження під час дослідження кратера фон Кармана, розташовного на зворотному від Землі боку Місяця, кілька тижнів тому зробив фото загадкового об'єкта кубічної форми, схожого на хатинку чи, як його почали називати у соцмережах, «місячний палац» або «тріумфальну арку прибульців».

Тепер зонд нарешті під’їхав достатньо близько, щоб встановити, чим цей загадковий об'єкт є, повідомляє прес-служба Китайського національного космічного управління (CNSA).

Фото «хатинки», виявленої місяцеходом «Юйту-2», джерело: CNSA

Виявилося, що цей об'єкт — це звичайний камінь, навіть не кубічної форми. Його обриси дослідники порівняли з «кроликом, який збирається їсти».

Фото «хатинки», виявленої місяцеходом «Юйту-2», джерело: CNSA

Зазначається, що швидко дістатися до «хатинки» місяцеходу заважали складні форми рельєфу природного супутника Землі, зокрема велике заглиблення на поверхні, котре апарату довелося долати за складним маршрутом по кілька метрів у день.


Схема маршруту місяцеходу «Юйту-2», джерело: CNSA

Тепер «Юйту-2» продовжить свою роботу за спланованим попередньо графіком, який довелося трохи відкоригувати через відволікання на дослідження «хатинки».

Джерело: Ракурс


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