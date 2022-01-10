Фото «хатинки», виявленої місяцеходом «Юйту-2», джерело: CNSA

https://racurs.ua/ua/n165504-taiemnycha-hatyna-na-misyaci-vcheni-vstanovyly-scho-ce-take-foto.html

Ракурс

Китайський місяцехід «Юйту-2» під час дослідження під час дослідження кратера фон Кармана, розташовного на зворотному від Землі боку Місяця, кілька тижнів тому зробив фото загадкового об'єкта кубічної форми, схожого на хатинку чи, як його почали називати у соцмережах, «місячний палац» або «тріумфальну арку прибульців».

Тепер зонд нарешті під’їхав достатньо близько, щоб встановити, чим цей загадковий об'єкт є, повідомляє прес-служба Китайського національного космічного управління (CNSA).

Виявилося, що цей об'єкт — це звичайний камінь, навіть не кубічної форми. Його обриси дослідники порівняли з «кроликом, який збирається їсти».

Зазначається, що швидко дістатися до «хатинки» місяцеходу заважали складні форми рельєфу природного супутника Землі, зокрема велике заглиблення на поверхні, котре апарату довелося долати за складним маршрутом по кілька метрів у день.

Тепер «Юйту-2» продовжить свою роботу за спланованим попередньо графіком, який довелося трохи відкоригувати через відволікання на дослідження «хатинки».