Бригады вакцинации для сел готовит Минздрав

https://racurs.ua/n165506-brigady-dlya-vakcinacii-dlya-sel-gotovit-minzdrav.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад.

Они будут передвигаться по селам для обеспечения доступности вакцинации для местного населения. Об этом сообщили в пресс-службе президента Владимира Зеленского.

На совещании у президента выступила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» работают пункты тестирования и вакцинации, на КПВВ «Станица Луганская» — только тестирования.

Президент отметил необходимость организации возможности вакцинации на КПВВ «Станица Луганская».

По данным Минздрава, за сутки 9 января 20 тыс. 376 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5 тыс. 850 украинцев, вторую дозу — 12 тыс. 350 человек.

В то же время дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу — 2 тыс. 53 украинца. С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 813 тыс. 186 человек. В целом проведено 28 млн 820 тыс. 343 прививки.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1 тыс. 969 новых больных коронавирусом. В больницы попали 1 тыс. 64 человека, от осложнений болезни умерли 86 украинцев. В то же время выздоровели 3 тыс. 517 человек.

Напомним, что COVID-сертификаты будут действовать всего девять месяцев — такое решение Украина вводит вслед за Евросоюзом. Соответствующее решение может быть принято уже на этой неделе.