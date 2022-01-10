https://racurs.ua/n165507-dlya-predannyh-klientov-privatbank-predupredil-o-mahinacii-s-tysyachey.html

Ракурс

«ПриватБанк» предупредил клиентов о новой мошеннической схеме о «1000 гривен».

Сейчас некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст типа: «Дарим 1000UAH своим преданным клиентам». Об этом сообщила пресс-служба банка.

В дальнейшем, после перехода по ссылке, клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта «Приват24» на мошенническом фишинговом сайте, после чего мошенники получают возможность списывать деньги со счетов. В банке рекомендуют клиентам в любом случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения о подарках, инициированных мошенниками ради кражи логинов и паролей от «Приват24».

Там подчеркнули, что «ПриватБанк не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах.

Настоятельно рекомендуем при получении подобных СМС-сообщений не переходить по ссылке, указанной в сообщении, и как можно скорее обращаться на горячую линию «ПриватБанка» за дополнительными разъяснениями, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали, что тысячу Зеленского начали продавать на OLX дельцы — платформа заявила, что будет удалять такие объявления, поскольку они не соответствуют правилам платформы.