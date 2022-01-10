Нардепи у відпустці встановили новий рекорд 2022 року

Порожня Верховна Рада. Фото: Артущенко

https://racurs.ua/ua/n165486-nardepy-u-vidpustci-vstanovyly-novyy-rekord-2022-roku.html

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Зимові канікули депутатів Верховної Ради в цьому році стали рекордними за останнє десятиліття.

Останнє пленарне засідання українського парламенту провели 17 грудня 2021 року, а наступне відбудеться 25 січня 2022 року. Таким чином перерва між засіданнями складає 38 днів. Про це 10 січня повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

Представники комітету зауважили, що тривалість часу без пленарних засідань в зимовий період у Верховній Раді восьмого скликання була нижчою. А в період першої сесії 2014−2015 років парламент восьмого скликання народні депутати не мали пленарних засідань із 29 грудня по 12 січня, 3-ої сесії — з 26 грудня по 25 січня, 5-ої сесії — з 24 грудня по 16 січня, 7-ої сесії — з 23 грудня по 15 січня, 9-ої сесії — з 22 грудня по 14 січня.

Крім того, депутати парламенту сьомого скликання теж відпочивали менше. За час першої сесії (2012−2013 років) не було засідань з 26 грудня по 10 січня, а третьої сесії — з 21 грудня по 14 січня.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля, за останні 10 років нардепи вперше відпочиватимуть так довго. Попри це парламентарі не встигли погасити борги перед шахтарями, прийнявши відповідний законопроект під кінець 2021 року лише в першому читанні.

Нагадаємо, Комітет виборців України (КВУ) встановив, що авторами абсолютної більшості законів, 95%, стали народні депутати фракції «Слуга народу». За півроку ухвалили лише три закони, серед авторів яких не було депутатів «СН».