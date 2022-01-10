Нардепы в отпуске установили новый рекорд 2022 года

Пустая Верховная Рада. Фото: Артущенко

https://racurs.ua/n165486-nardepy-v-otpuske-ustanovili-novyy-rekord-2022-goda.html

Ракурс

Зимние каникулы депутатов Верховной Рады в этом году стали рекордными за последнее десятилетие.

Последнее пленарное заседание украинского парламента провели 17 декабря 2021 года, а следующее состоится 25 января 2022 года. Таким образом перерыв между заседаниями составляет 38 дней. Об этом 10 января сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Представители комитета отметили, что продолжительность времени без пленарных заседаний в зимний период в Верховной Раде восьмого созыва была ниже. А в период первой сессии 2014−2015 годов парламент восьмого созыва народные депутаты не имели пленарных заседаний с 29 декабря по 12 января, 3-й сессии — с 26 декабря по 25 января, 5-й сессии — с 24 декабря по 16 января, 7-ой сессии — с 23 декабря по 15 января, 9-й сессии — с 22 декабря по 14 января.

Кроме того, депутаты парламента седьмого созыва тоже отдыхали меньше. За время первой сессии (2012−2013 годов) не было заседаний с 26 декабря по 10 января, а третьей сессии — с 21 декабря по 14 января.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, за последние 10 лет нардепы впервые будут отдыхать так долго. Несмотря на это парламентарии не успели погасить долги перед шахтерами, приняв соответствующий законопроект под конец 2021 года только в первом чтении.

Напомним, Комитет избирателей Украины (КИУ) установил, что авторами абсолютного большинства законов, 95%, стали народные депутаты фракции «Слуга народа». За полгода приняли только три закона, среди авторов которых не было депутатов «СН».