https://racurs.ua/n165485-poteryali-spravku-i-diplomy-pobeditel-konkursa-o-sryve-izbraniya-glavy-sap.html

Ракурс

Конкурс на избрание главы Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) застопорился — после избрания фактического победителя по баллам, его так и не назначили на должность.

В чем причина, рассказал победитель конкурса, детектив Александр Клименко в интервью для «Украинской правды».

По его словам, глава комиссии написала письмо на генпрокурора о том, чтобы предоставили подтверждение, что кандидаты прошли спецпроверку и имеют декларации, справки о несудимости, состоянии здоровья, образовании и имеют допуск к гостайне, а также не подлежат закону о люстрации.

Мне работники кадровых подразделений Офиса генпрокурора позвонили, что они потеряли справку об очищении власти. Эта проверка проводится всего один раз в жизни. Если я не работал на руководящих должностях во время режима Януковича, то я и задним числом не могу на них работать. Я эту справку предоставил, еще весной 2021 года, в апреле. Они ее потеряли. Я им привез заново. Потом они мне позвонили, что потеряли мои дипломы, потом потеряли то-то, — рассказал Клименко.

Он рассказал, что обратился в комиссию и пытался установить, кто ответственен за хранение его документов, а также получить список всех утраченных документов, чтобы сразу их привезти. В то же время комиссия ответила, что она решение о проведении повторной спецпроверки не принимала и что все документы нашли.

Аналогичное письмо я потом написал на генерального прокурора: разберитесь, кто принял решение о проведении спецпроверки. Его может принять только комиссия, она не принимала. Но кадровые работники мне звонят по телефону и говорят, что они проводят. И ссылаются на указание руководства. Я говорю: какого руководства. Они: ой-ой, мы сейчас перезвоним. Потом перезванивают и говорят: нет, это решение комиссии. А после того, как разъяснение НАПК появилось, они перестали мне звонить, — добавил он.



Напомним, ранее мы сообщали, что конкурсная комиссия по избранию главы Антикоррупционной прокуратуры (САП) 24 декабря еще раз не смогла утвердить результаты конкурса.

Источник: Украинская правда